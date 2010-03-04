Пресечено мошенничество под видом кредитного союза

В Кировоградской области прекращена незаконная деятельность кредитного союза, владельцы которого без лицензии на право осуществления финансовых услуг заключили договоры с гражданами о привлечении вкладов на 900 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении налоговой милиции в Кировоградской области.

Работу союза организовали супруги в одном из районных центров области. Жена в течение 2004-2009 гг. принимала наличные средства от граждан якобы для размещения на депозитном счете. В действительности, деньги женщина использовала на приобретение собственного автотранспорта и недвижимости.

По факту совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате общественно-опасного противоправного деяния, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.209 УК Украины.

Женщину ожидает наказание от 1 до 3 лет лишения свободы с конфискацией имущества.