Часть Киева может остаться без света и связи

В Киеве в зону возможного подтопления попадает одна из подстанций компании "Киевэнерго" - "Московская", которая обеспечивает электроэнергией 80% территории Голосеевского и 50% Соломенского районов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ во время заседания расширенной коллегии госадминистрации.

Информируя участников заседания о мерах, предпринимаемым в городе по защите инженерных сетей "Киевэнерго", "Киевгаза" и ОАО "Укртелеком", В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что компании рассчитали, какие из их объектов могут попасть в зону подтопления.

"В зоне риска была подстанция "Московская", которая находится на ул. Красноармейская, 13. Хотя отметка там 110 м над уровнем моря, но она в низине по отношению к строительной площадке "Киевметрострой", филиалу "Киевгаза" и рынку, который там построен без сливостоковой канализации. Уже были случаи, когда во время ливней эта подстанция затапливалась", - сказал начальник управления, добавив, что это приводило к отключению указанных районов от электроснабжения.

Вместе с тем он отметил, что с целью предотвращения подтопления этого объекта с прилегающей территории уже вывезен снег, а также расчищена сливостоковая канализация. "Осталось провести работы по расчистке русла Лыбеди, которое имеет загроможденные места, что может повлечь подпор воды и перелив ее к территории подстанции "Московская", - сообщил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Кроме того, по его данным, в зону подтопления могут попасть 9 ГРП, 66 катодных станций и около 300 газовых колодцев, принадлежащих ОАО "Киевгаз".

"Сегодня "Киевгазом" проводятся работы по консервации этих объектов, т.е. по недопущению попадания туда воды и влаги. При попадании это может привести к выведению этих инженерных сетей из строя", - сообщил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Также в зону подтопления могут попасть около 3% объектов и линий связи ОАО "Укртелеком", что составляет 8,6 тысяч номеров АТС и около 20 км телефонной канализации.

Вместе с тем В.ПШЕНИЧНЫЙ отметил, что инженерные сети "Укртелекома" построены таким образом, что в принципе могут работать даже в условиях подтопления.

"Они (специалисты предприятия - УНИАН) также готовятся к этой ситуации, разработали соответствующие мероприятия и сделают все возможное, чтобы не допустить попадания воды в их колодцы", - добавил он.

На заседании коллегии также отмечалось, что, по прогнозу гидрометеорологического центра МЧС Украины, ожидаемый уровень воды в Днепре в черте Киева во время весеннего половодья предполагается в пределах 720-800 см, что на 02,-0,9 м выше нормы, которая составляет 715 см. Для сравнения, в 1970 году, когда произошло одно из самых сильных подтоплений столицы, уровень весеннего половодья в Киеве составлял 980 см, в 1979 году - 839 см.

Кроме того, на заседании информировали, что расчистку водоемов от накоплений льда и габаритного мусора, который мешает прохождению воды, планируют завершить до 20 марта.

Как сообщал УНИАН, 1 марта первый заместитель начальника Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации Иван ГАВРИЛЮК сообщил, что весной из-за паводка ожидается подтопление Дарницкого, Днепровского, Деснянского и Подольского районов Киева. По его словам, в тех местах, где ожидается подтопление, КГГА предупредит населения о возможной опасности. Он отметил, что готовятся планы по эвакуации населения, а также карты мест, где существует высокая вероятность паводка.