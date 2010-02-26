В Киевсовете голосуют земельные вопросы

Голосование в Киевсовете по земельным вопросам повестки дня сегодняшнего заседания проходит без участия депутатов фракций БЮТ и Блока Кличко.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты фракции БЮТ покинули сессионный зал сразу после рассмотрения вопросов собственности, которые предшествовали земельным.

"Нас возмутило наглое поведение секретаря Киевского городского совета, который не позволил выступить людям, пришедшим защитить свои рабочие места на рынках (Владимирском и Житнем – УНАН)", – прокомментировала журналистам решение депутатов БЮТ не участвовать в дальнейшей работе сегодняшнего заседания Киевсовета председатель фракции Татьяна МЕЛИХОВА.

Как сообщал УНИАН, перед этим депутаты из фракции Блока Виталия Кличко покинули сессионный зал Киевсовета, обвинив секретаря горсовета Олеся ДОВГОГО в нарушении регламента.