В столице сооружать метро на Троещину будет Киевгорстрой

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» победила в тендере КП «Киевский метрополитен» по отбору генерального подрядчика строительства в столице первой очереди Левобережной линии метрополитена с электродепо «Троещина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

Согласно сообщению, объявление победителя тендера состоялось 9 февраля т.г., а договор с «Киевгорстроем» будет подписан в ближайшее время, согласно срокам, установленным действующим законодательством.

«Выбор победителя тендера у нас проходил на абсолютно законных основаниях, в соответствии с действующим законодательством», – утверждают члены тендерного комитета «Киевского метрополитена».

В «Киевском метрополитене» отметили, что выбор «Киевгорстроя» в качестве генподрядчика строительства метро приведет к значительной экономии государственных средств, поскольку общая стоимость тендерного предложения «Киевгорстроя» по трем лотам составила 1 млрд. 576,1 млн. грн., а ОАО "Киевметрострой" определило цену строительства в 2 млрд. 231 млн. грн.

«У нас 34 тысячи постоянно работающих специалистов, имеющих значительный опыт выполнения различных видов работ. Это дает возможность выполнить любой комплекс по строительству объектов жилого и нежилого назначения собственными силами, в необходимые сроки и с высоким качеством строительства», – отметил вице-президент АО ХК «Киевгорстрой» Алексей БУЛГАКОВ.

По данным пресс-службы «Киевского метрополитена», данная очередь строительства метро на Троещину пройдет по уже существующей скоростной наземной трамвайной линии по улице Бальзака на левом берегу Днепра. Строительство новой линии метро, согласно проектной документации, в основном наземное. Предполагается, что новая линия метро с электродепо будет введена в эксплуатацию к началу 2016 года.

Напомним, в тендере на строительство линии метрополитена принимали участие две компании – АО ХК «Киевгорстрой» и ОАО "Киевметрострой".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 38 акционерных обществ, 6 дочерних предприятий, в которых "Киевгорстрой" владеет 100% пакетом акций; 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 218 тыс. кв. м жилья, что составляет 30% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 14% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.