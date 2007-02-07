Тигипко продал свой банк шведам

Swedbank (Швеция) сегодня подписал договор на покупку украинского банка ОАО «ТАС-Коммерцбанк». Об этом сообщается в пресс-релизе Swedbank, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, цена покупки равняется 735 млн. долл., в которой учтен вклад в капитал банка на сумму 50 млн. долл.

В пресс-релизе указывается, что председатель Правления ОАО “ТАС-Комерцбанк” Сергей ТИГИПКО останется на этой должности и будет отвечать за бизнес банка и его развитие.

Президент Swedbank Ян ЛИДЕН будет выполнять функции председателя Наблюдательного совета.

Завершение сделки намечено на первое полугодие 2007 года после получения всех необходимых разрешений.

Финансовыми консультантами Swedbank выступили Lehman Brothers и Swedbank Markets.

В «ТАС-Комерцбанке» отказались комментировать указанную информацию.

Справка УНИАН. Swedbank - банковская группа в странах Северной Европы и Балтии. Имеет 8,8 млн. клиентов физических лиц и 441 тыс. корпоративных клиентов в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. Группа владеет сетью в более чем 470 отделений в Швеции, 280 отделений в странах Балтии. Группа также имеет свои представительства в Копенгагене, Хельсинки, Калининграде, Люксембурге, Москве, Нью-Йорке, Осло, Шанхае, Санкт-Петербурге и Токио.

В декабре 2005 года общие активы группы равнялись 1 200 млрд. шведских крон, количество сотрудников - 16 тыс. человек.

АКБ «ТАС-Комерцбанк» (в 1991-1996 гг. - Инновационный банк «Интеллект», в 1996-2001 гг. - АКБ «Киев-Приват») - материнский банк банковского холдинга ФГ «ТАС».

Чистая прибыль АКБ «ТАС-Комерцбанк» по итогам января-сентября 2006 года составила 13,164 млн. грн., активы банка - 3 млрд. 348 млн. 001 тыс. грн., обязательства - 2 млрд. 801 млн. 608 тыс. грн., собственный капитал - 546 млн. 394 тыс. грн., уставный капитал на 30 сентября т.г. составил 482,6 млн. грн.

По состоянию на 1 октября 2006 года, основными акционерами банка являлись ЗАО «Страховая группа «ТАС», в собственности которого находится 43,4080% уставного капитала, и ЗАО «Страховая компания «ТАС-Капитал», которое владеет 56,5898% уставного капитала банка.

Фактическими собственниками «ТАС-Коммерцбанка» называют Сергея ТИГИПКО и Наталью ТИГИПКО.