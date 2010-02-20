Житомирский школьник получил 4 года за убийство одноклассника

В Житомире к четырем годам лишения свободы осужден школьник, который убил своего одноклассника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в прокуратуре Богунского района Житомира.

По словам представителя государственного обвинения в суде прокурора Богунского района Юрия САРАПИЙЧУКА, завершился судебный процесс над школьником, который в сентябре 2008 года смертельно травмировал одноклассника во дворе школы.

Парня осудили к четырем годам лишения свободы.

Судья переквалифицировал действия подсудимого с преднамеренного убийства в тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти подростка. Поэтому срок наказания уменьшен с 7 лет лишения свободы до 4.

Прокурор считает, что наказание должно быть более строгим.

Как сообщал УНИАН, сотрудники Управления МВД Украины в Житомирской области 19 сентября 2008 года задержали в Житомире ученика 10-го класса школы №18 по подозрению в убийстве своего одноклассника, совершенному 11 сентября на территории этой школы.

По заключению судмедэкспертов, смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под мягкие ткани головного мозга.