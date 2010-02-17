В Городище открыли новое помещение музея Гулака-Артемовского

В городе Городище Черкасской области состоялось открытие обновленного музея украинского композитора, одного из основателей украинской классической музыки, певца и актера Семена Гулака-Артемовского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, открытие состоялось в день рождения композитора, автора первой национальной оперы «Запорожец за Дунаем». 16 февраля исполнилось 196 лет со дня рождения мастера.

В церемонии открытия приняли участие руководство области, гости из Киева, Харькова, Львова.

На ремонт части помещения музея, которое в январе 2009 года отдел культуры и туризма Городищенской райгосадминистрации взял в аренду у территориального управления государственной судебной администрации в Черкасской области (ранее в нем располагался районный суд) было потрачено более 80 тыс. грн. Часть этих денег была выделена из районного бюджета, другая – взносы спонсоров.

Свой вклад в дело восстановления полноценной работы музея сделала потомок рода Гулаков Ольга ШЛЯХОВА, а также Львовский национальный академический театр оперы и балета им. С. Крушельницкой и Харьковский государственный академический театр оперы и балета им. Н. Лысенко.

Ранее музей располагался в приспособленной маломерной комнате районного центра культуры и досуга им. С.Гулака-Артемовского.

После завершения торжеств по случаю открытия музея зрители увидели выступления артистов из Киева и Черкасс, участников художественной самодеятельности Городища.