Киевским школьникам перенесли весенние каникулы
18:04, 15 февраля 2010Общество
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...из-за эпидемии гриппа
В Киеве весенние школьные каникулы перенесены с марта на апрель.
Текст соответствующего приказа Главного управления образования и науки КГГА от 4 февраля 2010 года №20 размещен на официальном веб-портале столичного управления.
Согласно документу, сроки весенних каникул «с 22 по 31 марта 2010 года» изменены на «с 5 по 11 апреля 2010 года».
Решение принято с целью выполнения учебных программ, информирует управление образования.
Приказ издан во исполнение письма Министерства образования и науки от 11 ноября 2009 № 1/9-777 и в связи с приостановкой в ноябре 2009/2010 учебного года занятий в общеобразовательных учебных заведениях Киева в связи с эпидемией гриппа.
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