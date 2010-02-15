Киевским школьникам перенесли весенние каникулы

В Киеве весенние школьные каникулы перенесены с марта на апрель.

Текст соответствующего приказа Главного управления образования и науки КГГА от 4 февраля 2010 года №20 размещен на официальном веб-портале столичного управления.

Согласно документу, сроки весенних каникул «с 22 по 31 марта 2010 года» изменены на «с 5 по 11 апреля 2010 года».

Решение принято с целью выполнения учебных программ, информирует управление образования.

Приказ издан во исполнение письма Министерства образования и науки от 11 ноября 2009 № 1/9-777 и в связи с приостановкой в ноябре 2009/2010 учебного года занятий в общеобразовательных учебных заведениях Киева в связи с эпидемией гриппа.