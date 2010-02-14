В связи с непогодой закрыты пять аэропортов

В связи с ухудшением погодных условий закрыты аэропорты городов Днепропетровск, Ровно, Мариуполь, Черновцы, Киев ("Жуляны").

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.

Проводится очистка взлетно-посадочной полосы.

В то же время аэропорт Ивано-Франковска уже возобновил работу.

Кроме того, с ограничениями работают морские порты Белгород-Днестровского и Скадовска.