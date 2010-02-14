В связи с непогодой закрыты пять аэропортов
11:43, 14 февраля 2010Общество
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С ограничениями работают морские порты
В связи с ухудшением погодных условий закрыты аэропорты городов Днепропетровск, Ровно, Мариуполь, Черновцы, Киев ("Жуляны").
Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины.
Проводится очистка взлетно-посадочной полосы.
В то же время аэропорт Ивано-Франковска уже возобновил работу.
Кроме того, с ограничениями работают морские порты Белгород-Днестровского и Скадовска.
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