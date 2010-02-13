Полиция Греции обвиняет двух братьев-украинцев в убийстве полицейского

Правоохранительные органы Греции обвиняют двух братьев, граждан Украины, в убийстве полицейского, нападении на полицию и других преступлениях.

Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Афинах глава полицейского управления столичной области Аттика бригадный генерал Яннис ДИКОПУЛОС, передает РИА Новости.

По словам полисмена, 30-летний гражданин Украины был задержан накануне, его 34-летний брат при попытке задержания угнал автомобиль и скрылся. Оба мужчины объявлены в розыск украинскими властями по линии Интерпола по подозрению в совершении различных преступлений, добавил генерал. При этом он не назвал имена подозреваемых.

По версии следствия, братья смертельно ранили 3 апреля 2009 года в Афинах офицера полиции, который скончался двумя месяцами позже. Также в этом нападении был ранен напарник убитого. Поводом для нападения послужила кража из автомобиля, которую, предположительно, совершили братья.

Убегая с места происшествия, подозреваемые забрали у полицейских два служебных пистолета. Один из этих пистолетов был впоследствии обнаружен в доме подозреваемых вместе с карабином, револьвером, духовым ружьем и пятью сотнями патронов. Также полицейские нашли 30 тысяч евро, которые, предположительно, были получены подозреваемыми путем грабежа.

«После кровавого происшествия два брата отправились на Украину, откуда один из них вернулся месяц назад и под женским именем снял квартиру», - сообщил начальник столичной полиции. Он утверждает, что второй подозреваемый последовал за братом.

Также греческая полиция подозревает этих двух граждан Украины в перестрелке с полицией в ноябре 2009 года - тогда им удалось уйти от преследования.

Полиция проводит масштабную операцию по поиску подозреваемого, который остается на свободе, заключил глава столичной полиции.