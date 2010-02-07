Британские метеорологи извинились за неправильные прогнозы

Метеорологическая служба Великобритании извинилась за то, что совершенно ошиблась, пообещав британцам на 2009 год жаркое лето и мягкую зиму. Эти благоприятные прогнозы сбылись с точностью до наоборот.

Как сообщает NEWSru, главный научный эксперт службы Джулия СЛИНГО признала, что синоптики сильно подвели соотечественников со своим прогнозом на минувшее лето - в надежде на обещанную дома жару многие британцы отказались от отпускных поездок в теплые страны, а затем мокли под холодными дождями.

Не более удачным, по словам эксперта, стал прогноз и на зиму, когда синоптики настаивали на плюсовых температурах до тех пор, пока страну не завалило снегом, а реки и озера не покрылись толстым ледяным панцирем.

В оправдание своей службы Дж.СЛИНГО сказала, что точные прогнозы в Великобритании - дело весьма трудное, и британским синоптикам следует брать пример со своих американских коллег и давать вероятность осуществления сезонных прогнозов в процентах - например, предсказывать вероятность дождей в 30 или 40 процентов.