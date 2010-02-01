Украинские моряки в Приморье прекратили забастовку, получив деньги

Семь украинских моряков теплохода "Sea star", объявивших 26 января забастовку в порту Находка, в понедельник прекратили акцию протеста после того, как им полностью были ликвидированы долги по зарплате и выданы авиабилеты на родину за счет судовладельца, сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Семеро из 13 членов экипажа судна, все жители Одессы и Донецка добивались выплаты заработной платы за четыре месяца и возвращения на родину. Долг по зарплате семи морякам составлял около 70 тысяч долларов.

"Бастующие обратились за помощью в профсоюз моряков, который передал их иски в городской суд Находки. После этого на теплоходе была изъята вся судовая документация. Эти меры подействовали на судовладельца. В прошлую пятницу он погасил бастующим долги включительно по 31 декабря. Однако моряки продолжили акцию протеста, требуя полного погашения долгов и приобретения им билетов на родину за счет судовладельца. В понедельник бастующие, получив зарплату за январь и авиабилеты, прекратили забастовку", - сказал собеседник агентства.