В Днепропетровске коммунальщики готовятся пикетировать казначейство

В Днепропетровске коммунальные службы готовятся вывести свою технику под стены областного управления Государственного казначейства, чтобы выразить протест против задержек финансирования неотложных расходов коммунальщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

"В течение недели Днепропетровское казначейство не проплачивает коммунальным службам 5,2 млн. грн. Это средства городского бюджета, которые лежат без движения”, - отметил И.КУЛИЧЕНКО.

По словам мэра, задолженность коммунальных служб перед поставщиками горюче-смазочных материалов уже превышает 1 млн. грн. Работники коммунальных служб, которые из-за непогоды работают сверхурочно, не получают заработную плату.

Как отметил И.КУЛИЧЕНКО, если областное управление Госказначейства в ближайшее время не осуществит платежи, то "коммунальный транспорт заблокирует работу учреждения".