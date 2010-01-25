Донецкий адвокат добивается отмены награждения Бандеры через суд

Сегодня Донецкий окружной административный суд принял к рассмотрению иск о признании незаконным и отмене указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о присвоении Степану Бандере звания «Герой Украины».

Как сообщил УНИАН податель иска, донецкий адвокат Владимир ОЛЕНЦЕВИЧ, в своем исковом заявлении он настаивает, что В.ЮЩЕНКО, присвоив С.Бандере звания «Герой Украины», нарушил часть 2 статьи 6 Закона «О государственных наградах Украины», согласно которой данное звание может быть присвоено только гражданам Украины. В.ОЛЕНЦЕВИЧ на основании ст. 3 Закона «О гражданстве Украины» настаивает, что С.Бандера гражданином Украины никогда не был, а потому не может быть награжден этим высоким званием.

Истец также настаивает, что Президент В.ЮЩЕНКО одновременно со званием «Герой Украины» незаконно наградил С.Бандеру орденом Державы, тем самым нарушив ч. 3 ст. 6 Закона «О государственных наградах Украины». «Согласно закону, орден Державы присваивается Герою Украины «за выдающиеся трудовые достижения», - уточнил адвокат. Он уверен, что таких «трудовых достижений» С.Бандера не имеет.

В.ОЛЕНЦЕВИЧ надеется, что в течение ближайших двух дней суд примет решение об открытии производства по его иску.