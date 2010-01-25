В США посетительница музея повредила картину Пикассо
09:08, 25 января 2010Общество
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Образовалась прореха в 15 см
В Нью-Йорке посетительница музея «Метрополитен» внезапно потеряла равновесие и упала на картину Пабло Пикассо «Актер», на которой изображен повернутый спиною к зрителям акробат.
В правом нижнем углу полотна образовалась вертикальная прореха длиной около 15 см., передает «Газета.ру».
Инцидент произошел в пятницу, пока эксперты музея окончательно не оценили возможность реставрации полотна, однако в их предварительном заключении говорится, что поврежденный участок картины не входит в смысловой центр композиции.
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