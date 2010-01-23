В 100 км от Севастополя терпит бедствие судно Черноморского флота РФ

В Черном море, в 100 километрах от Севастополя, терпит бедствие корабль Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил источник в штабе Черноморского флота РФ.

В свою очередь, военный эксперт, редактор издания «Флот 2017» Дмитрий ТЫМЧУК уточнил, что терпит бедствие плавучая мастерская ПМ-138, входящая в состав группы судов обеспечения Черноморского флота РФ.

По данным эксперта, судно сегодня утром, набрав воды в топливные цистерны, потеряло ход, находясь в открытом море на расстоянии около 100 км на юг от Севастополя.

ПМ-138 возвращалось из пункта базирования ВМФ России в порту Тартус (Сирия) к месту постоянной дислокации в Севастополь.

Из Севастополя на помощь судну вышел морской буксир «Шахтер».

Командование ЧФ РФ пока воздерживается от официальных заявлений.

Как сообщил Д.ТЫМЧУК, в феврале 2008 года плавучая мастерская ПМ-138, построенная 41 год назад, уже терпела бедствие в Эгейском море.