Лишение Федерации тенниса статуса не снимает с нее ответственности

01:02, 23 января 2010
Общество
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Версия Министерства

Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявляет, что лишение Федерации тенниса Украины статуса “национальной” не снимает с нее ответственности за организацию и проведение официальных международных соревнований: матча Кубка Федерации "Украина - Италия" в феврале и матча Кубка Дэвиса "Украина - Латвия" в марте 2010 года.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Минсемьи.

Отмечается, что решение об изменении срока статуса "национальной" ФТУ принято коллегией министерства на основании анализа выполнения обязательств федерации (согласно договору между ФТУ и Минсемьи) и в соответствии с действующим законодательством. В пресс-службе информируют, что анализ был проведен специальной комиссией, созданной по требованию народных депутатов Украины и представителей общественности.

“Предоставление статуса “национальная” на следующий срок будет проводиться на конкурсной основе и способом, который определен соответствующими нормативно-правовыми документами”, - заявляют в Минсемьи.

Что касается организации и проведения матчей Кубка Федерации “Украина – Италия» и Кубка Дэвиса «Украина – Латвия», то в ведомстве отмечают, что организация и проведение в Украине спортивных соревнований международных федераций по видам спорта осуществляется всеукраинской общественной организацией, которая от Украины является членом соответствующей международной федерации.

“Поскольку матчи Кубка Федерации и Кубка Дэвиса являются соревнованиями Международной федерации тенниса (ITF), то, очевидно, что они должны быть проведены Федерацией тенниса Украины как членом указанной международной федерации”, - отмечают в министерстве.

Причем делегирование этих обязательств не допускается, а наличие статуса "национальной" не является обязательным условием проведения указанных соревнований, подчеркивают в Минсемьи.

Если же в Федерации тенниса Украины возникли проблемы с проведением указанных соревнований, то министерство рекомендует информировать об этом международную организацию, поскольку только ITF имеет право обращаться в органы государственной власти относительно проведения таких соревнований.

“В случае, если министерство получит соответствующее заявление от Международной федерации тенниса (ITF), то обязательно будет принимать адекватные меры”, - заявляют в Минсемье.

“Следовательно, на этот момент ответственность за организацию и проведение указанных в открытом письме ФТУ официальных международных соревнований (матча Кубка Федерации "Украина - Италия" в феврале и матча Кубка Дэвиса "Украина - Латвия" в марте 2010 года) возложена исключительно на Федерацию тенниса Украины как члена Международной федерации тенниса (ITF)”, - отмечают в министерстве.

Кроме того, в заявлении говорится, что указанные соревнования включены в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины на 2010 год и на это предусмотрено частичное финансирование.

Как сообщал УНИАН, 19 января с.г. заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил в Национальный олимпийский комитет обращение с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос о недопущении рейдерского захвата Федерации тенниса Украины. По информации Н.ТОМЕНКО, речь идет о том, что Министерство по делам семьи, молодежи и спорта сократило срок предоставления ФТУ статуса “национальной” с восьми лет до одного года и четырех месяцев. Н.ТОМЕНКО отметил, что в таких действиях чиновников министерства четко прослеживается попытка нового вида рейдерства – спортивного. То есть, сказал он, популярную и успешную федерацию просто хочет захватить группа чиновников. “Очевидно, цель простая – зарегистрировать новую Федерацию со статусом “национальной”, которая бы претендовала на международное представительство Украины в теннисе”, - предположил заместитель председателя ВР.

Еще одной причиной попытки “ликвидировать” Федерацию тенниса, по мнению Н.ТОМЕНКО, является ее принципиальная позиция по поводу недопущения уничтожения теннисных кортов на НСК “Олимпийский”.

 

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