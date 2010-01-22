В ПР рассказали, как Могилевская неделю жила в штабе и просила $3 млн

Кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО потратила на свою избирательную кампанию в 1,5 раза больше средств, чем ее оппонент лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Так считает народный депутат Украины, один из лидеров ПР Борис КОЛЕСНИКОВ.

Об этом он сказал в интервью «Левому берегу», в ответ на просьбу прокомментировать данные Комитета избирателей Украины, который оценивает текущие расходы В.ЯНУКОВИЧА на выборы в 200 млн. долларов, Ю.ТИМОШЕНКО – в 190 млн. долларов.

Б.КОЛЕСНИКОВ, в частности, сказал: «Ю.ТИМОШЕНКО, как мне кажется, больше потратила. Самое дорогостоящее – размещение рекламных роликов в телеэфире. Их количество у нее и Виктора Федоровича приблизительно одинаковое, значит, затраты были такими же. Чего не скажешь о наружной рекламе – ее у Ю.ТИМОШЕНКО значительно больше. А наружная реклама – удовольствие не из дешевых, как понимаете. Конкретные цифры комментировать не хочу, но если сравнивать предвыборные затраты, получится, думаю, 1 к 1,5 – в «пользу» Ю.ТИМОШЕНКО».

В ответ на замечание журналиста, что львиную долю затрат наверняка составил тур в поддержку Ю.ТИМОШЕНКО «З Україною в серці!», куда вошли очень много украинских артистов, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Из артистов, которых мы хотели пригласить поддерживать Виктора Федоровича, но не смогли, назову только Ани ЛОРАК – у нее к тому моменту уже были обязательства. Что касается Натальи МОГИЛЕВСКОЙ (она на выборах 2004 года поддерживала В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН)... Я читал интервью Николая БАГРАЕВА «Левому берегу», он говорит: после встречи с Ю.ТИМОШЕНКО Наташа вышла с горящими глазами. Горящими не от восторга – от долларов! На самом деле там была совсем другая история. Н.МОГИЛЕВСКАЯ тут, в штабе, неделю жила на диване – просила 3 млн. долларов гонорара. Но нельзя петь на уровне лестничной площадки, еще и под фонограмму, а гонорары требовать, как у Celine Dion или Мariah Carey».

Далее Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «К Н.БАГРАЕВУ я с большим уважением отношусь, он многое сделал – и «Таврийские игры», и канал «М1», но в этом интервью Остапа, что называется, понесло. Особенно – когда он назвал последний съезд ПР «собранием партхозактива», проведение которого якобы еще и обошлось дороже, чем съезд БЮТ на Майдане. На Майдане шоу поставить – явно проще, чем съезд оппозиционной партии! Чем больше площадка – тем больше можно использовать спецэффектов».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, «наш съезд все оценили очень высоко – зарубежные гости, иностранные специалисты-продюсеры. А если речь о «партхозактиве», так я вам напомню победный – перед созданием коалиции – съезд БЮТ, на котором дарили памятные значки, по типу комсомольских, и вымпелы: как раньше – ударникам соцтруда. В нашей команде, между прочим, есть люди, которые ставили шоу такого масштаба и размаха, что Н.БАГРАЕВ и в розовых снах таких не поставит».