На межбанке евро пошел вниз

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1025/8,1370, к 12:00 сузился спрэд - 8,1130/8,1285. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1130/8,1250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:15 Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,0100.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2729/0,2742, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2733/0,2741. К закрытию цены установились на уровне 0,2733/0,2740.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6775 (-0,0724).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4192/1,4194, а к 15:20 упали до 1,4133/1,4135.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,4990/11,5505, к 12:00 цены составили 11,5145/11,5365. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз - 11,4685/11,4870.