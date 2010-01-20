«Нашу Рашу» закрывают

Шоумен Гарик МАРТИРОСЯН объявил о закрытии проекта "Наша Russia" на телеканале ТНТ, сообщает РИА Новости.

По его словам, фильм "Наша Russia. Яйца судьбы", креативным продюсером которого он является, станет финалом приключений героев скетчкома. Картина выйдет в российский прокат в четверг, 21 января.

Слухи о закрытии шоу впервые появились в январе 2009 года. Тогда сообщалось, что двое основных актеров шоу, Сергей СВЕТЛАКОВ и Михаил ГАЛУСТЯН, решили прекратить участие в проекте из-за творческого кризиса, и пятый сезон шоу не будет отснят. Пресс-служба телеканала ТНТ тогда опровергла эту информацию.

Между тем, в январе 2009 году С.СВЕТЛАКОВ сообщал, что финалом скетчкома станет полнометражный фильм "Наша Russia", работа над которым была "практически закончена". Однако после этого в планы создателей картины вмешался кризис, и доснимать фильм пришлось осенью 2009 г., рассказал журналистам Г.МАРТИРОСЯН.

Продукт Comedy Club Production, шоу "Наша Russia" выходит на телеканале ТНТ с 2006 года. За это время отснято 74 эпизода передачи.