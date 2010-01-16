На Днепропетровщине украиноязычные судятся с русскоязычными

На Днепропетровщине началось судебное рассмотрение резонансного дела об увольнении 18 сотрудников одной из строительных фирм, сообщает "Радио Свобода". Уволенные заявляют, что потеряли работу, поскольку говорили по-украински, и это не нравилось русскоязычном владельцу компании. Люди надеются, что Павлоградский районный суд, где будут проходить слушания, разрешит конфликт и возобновит их на работе.

Владелец же компании утверждает: на предприятии разгорелся не языковой конфликт.

В 2005 году рабочие и руководство одобрили стратегию развития компании, решив, что она будет позиционироваться как украинская, а товар будут выпускать под украиноязычным брендом и оформленным в украинском стиле. В течение нескольких лет после этого решения часть работников стала говорить по-украински и на работе, и в семье, стала интересоваться национальными традициями. Такой подъем национального сознания, говорят работники, не пришелся по вкусу владельцу контрольного пакета акций предприятия, человеку русскоязычному.

«Было принято постановление, которым фактически запрещалось говорить на украинском языке. Там было записано, что клиенты - это наш основной капитал, и надо с ними говорить на том языке, которым они общаются, т.е на русском», - говорит уволенный работник.

Со своей стороны председатель наблюдательного совета «Павлограджилстрой» Игорь СЛЮНКОВ отвергает обвинения в языковой нетерпимости. Говорит, что увольнения произошли не из-за языка: топ-менеджеры компании имели разные взгляды на стратегию ее дальнейшего развития, языковая же дилемма просто осложнила конфликт. И.СЛЮНКОВ объясняет, что на общем собрании приняли новую стратегию развития предприятия, а замглавы правления отказался подчиниться решению акционеров, и похже с ним рас торгли контракт.

Сейчас стороны конфликта на пороге суда. Городская прокуратура Павлограда возбудила уголовное дело по факту несоблюдения трудового законодательства при увольнении работников. Однако самим уволенным этого мало, они хотят, чтобы владелец фирмы ответил по статье о нарушении конституционного права на употребление родного языка. Владелец угрожает оппонентам встречным иском об осквернении его чести и деловой репутации.