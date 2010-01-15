МВД не знает про "боевиков из Грузии", а СБУ это не касается

МВД Украины не владеет информацией о якобы прибытии под видом международных наблюдателей боевиков из Грузии с целью срыва выборов в Донецкой области, как об этом сообщают отдельные СМИ.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

«В МВД такой информации нет», - отметили в ДСО.

В свою очередь, комментируя указанную информацию, начальник пресс-центра СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала: «СБУ не занимается проверкой международных наблюдателей и иностранцев, прибывших в Украину в частных целях. Что касается обеспечения общественного порядка, то это прерогатива милиции. А проверкой статуса наблюдателя должна заниматься Центральная избирательная комиссия Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО заявила, что грузинской стороной «направлено в Украину огромное количество боевиков для того, чтобы вмешаться в избирательный процесс». Так, вчера в Донецкий аэропорт в 16.50 авиакомпанией Georgian Airlines прибыл чартерный рейс, на борту которого находилось 152 пассажира – исключительно мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, сообщила Е.БОНДАРЕНКО. 15 и 19 января "ожидается прибытие еще двух чартерных авиалайнеров грузинской авиакомпании аналогичной вместимости".

«Возникает вопрос: что за люди прибывают в Украину из Грузии и зачем они прибывают? Если это международные наблюдатели, то почему они подобраны по определенному возрастному и половому признаку? На эти вопросы нужно дать ответ», - заявила народный депутат.