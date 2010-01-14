Ющенко: ни один украинец не хочет возвращения на пять лет назад

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что ни один украинец сегодня не хочет возвращения на пять лет назад.

Об этом он сказал в эфире 5-го канала, принимая участие в специальном проекте «Формула демократии» в рамках ток-шоу «Я так думаю с Анной БЕЗУЛИК».

«У меня есть чувство, что страна, в которой мы сегодня живем, – это не та страна, в которой мы жили пять лет тому назад», - сказал он.

«И спросите любого: хочешь ли ты вернуться в 2004 год? Кто стоит под оранжевым, кто стоит под белым, кто стоит под любым другим флагом – они скажут: нет, упаси Господи! Мы туда возвращаться не будем», – отметил Президент.