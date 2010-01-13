Тигипко: восстановление отношений с Москвой должно стать приоритетом

Кандидат в президенты Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что возобновление отношений с Москвой должно стать приоритетным заданием руководства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил на брифинге во время посещения Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

По словам С.ТИГИПКО, ответственность за ухудшение украинско-российских отношений лежит на политиках. «Отношения между Украиной и Россией ухудшали личности, и возобновлять их должны тоже личности. Если кто-то пытался на этом построить свой имидж, то я считаю, что это не было в интересах Украины. От этого страна лишь теряла», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

В частности, он отметил, что отечественные производители потеряли рынки сбыта, сократилось общее производство, следовательно – страдает экономика.

С.ТИГИПКО убежден, что российский вектор внешней политики является важным для Украины, поэтому возобновление отношений с Москвой должно стать приоритетной задачей руководства государства.