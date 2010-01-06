Тимошенко: чтобы поставить медицину на крепкие ноги, нужны год-два

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на протяжении одного-двух ближайших лет в Украине будет полностью модернизирована система здравоохранения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Мы можем поставить систему здравоохраненья на крепкие ноги, причем, для этого не нужны десятилетия. За год-два мы будем иметь ожидаемый результат», - сказала глава правительства в ходе рабочей поездки по Винницкой области.

Премьер-министр также сообщила, что правительство начало реализацию широкомасштабной программы по переоснащению всей системы здравоохраненья новейшей техникой.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО во время пребывания с рабочей поездкой вручила руководителям местной власти в Жмеринке сертификаты на 47 автомобилей скорой помощи и 9 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что модернизация медицины, переоснащение медицинских учреждений – это одна из ее главных задач и напомнила, что с начала года работники медицинских учреждений впервые за годы независимости будут получать надбавки к зарплате за стаж работы.