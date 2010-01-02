На Харьковщине задержан мужчина, который похитил почти 5 тонн нефти

Работники милиции в Близнюковском районе Харьковской области задержали грузовой автомобиль ЗиЛ-131, в котором перевозились горюче-смазочные материалы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной милиции, никаких разрешительных документов - технического паспорта на автомобиль, удостоверения водителя - у водителя не было.

Мужчина сознался, что почти 5 тонн нефти, которые находились в бочке автомобиля, были похищены из нефтепровода «Лисичанск-Кременчуг» вблизи села Катериновка Близнюковского района путем незаконной врезки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), водитель задержан в порядке ст. 115 УПК Украины. Работники милиции устанавливают причастность к совершению преступления других лиц.