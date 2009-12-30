В Газпроме озвучили ставку транзита газа через Украину

Ставка транзита российского газа через территорию Украины в 2010 году в среднем составит 2,7 доллара за тысячу кубометров на 100 километров против 1,7 доллара в текущем году

Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель компании «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Ставка рассчитывается по формуле, в среднем по году она будет 2,7 доллара», - сказал он.

Таким образом, в среднем ставка транзита вырастет на 58,8% по сравнению с текущим годом.

С.КУПРИЯНОВ также подтвердил, что цена газа для Украины в первом квартале составит 305,2 доллара за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, сегодня НАК "Нафтогаз Украины" прогнозировал, что цена импортного газа для страны в первом квартале 2010 года составит 305,2 доллара за тысячу кубов.

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января т.г., цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за тыс. куб. м). С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

В 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за тыс. куб. м, во 2-м квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м. В 4-м квартале цена на газ для Украины составляет 208 долл. за тыс. куб. м.

По данным Госкомстата, транзит природного газа по территории Украины в январе-ноябре 2009 года сократился на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. В 2008 году транзит природного газа по территории Украины увеличился на 3,8% по сравнению с 2007 годом.