Милиция нашла авторов 50 тыс. фальшивых гривен

В Кременчуге Полтавской области милиция задержала фальшивомонетчиков, которые за два последних года сбыли более 50 тыс. фальшивых гривен.

Как сообщили УНИАН в ЦОС областного управления милиции, работниками УБОЗ УМВС в Полтавской области задержаны житель Кременчуга и два жителя города Светловодска Кировоградской области, которые в 2005-2007 году с использованием компьютерной техники, изготовляли фальшивые купюры номиналом 50 и 100 грн.

По официальным данным, они сбывали фальшивки в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и других областях Украины.

На протяжении двух лет они изготовили и сбыли более 50 тыс. грн. фальшивок.

Милицией изъята компьютерная техника и клише для изготовления фальшивок.

Следственным управлением УМВС Украины в Полтавской области возбуждено криминальное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Украины (изготовление или сбыт подделанных денег).