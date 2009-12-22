Янукович изменит отношение государства к шахтерам

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подверг критике политику «подачек и заигрывания» власти перед шахтерами в канун выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в Луганске, где находится с рабочей поездкой.

По словам политика, угольная отрасль Украины имеет значительные перспективы и ресурсы для дальнейшего развития. Он сообщил, что на сегодняшний день подготовлено семь новых из разведанных месторождений для начала угледобычи. В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что действующие шахты имеют мощности работать еще десять-пятнадцять лет, добывая в среднем 100 млн. тонн угля в год.

«Это то, что необходимо нашей стране для обеспечения энергетического баланса», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он констатировал, что «только беспомощный и безответственный подход к угольной промышленности со стороны власти лишает возможности добывать необходимое количество угля, развивать отрасль и обеспечивать надлежащую социальную защиту шахтеров и их семей».

«Политика подачек и заигрывания с шахтерами только в канун выборов, которая сейчас проводится государством, бесперспективна для людей», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Как отметил политик, он и возглавляемая им политическая сила, изменит отношение государства к угольной отрасли и шахтерам уже в 2010 году.

«Мы сделаем это профессионально и с большой ответственностью, понимая, что от этих решений зависит дальнейшее развитие государства и его независимость», - заявил кандидат в Президенты.