Киевский театр оперетты получил статус национального

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предоставил Киевскому академическому театру оперетты статус национального.

Об этом идет речь в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Также Президент поручил Кабинету министров проработать в установленном порядке вопрос относительно передачи Киевского национального академического театра оперетты в государственную собственность и предусматривать во время доработки проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и подготовки проектов законов о государственном бюджете Украины на последующие годы расходы для обеспечения функционирования Киевского национального академического театра оперетты.