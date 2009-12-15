Эксперты изучают экологическую безопасность пребывания ЧФ в Крыму

В Севастополе 15-16 декабря проходит заседание рабочей группы по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей природной среды Подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в повестку дня включены такие вопросы, как соблюдение требований природоохранного законодательства Украины воинскими формированиями, судами, предприятиями, организациями и учреждениями ЧФ РФ в местах его базирования на территории Украины и выполнение предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства Украины за январь-декабрь 2009 года; рассмотрение результатов взаимосверки по получению воинскими формированиями, предприятиями, организациями, учреждениями ЧФ РФ разрешительных документов в сфере окружающей природной среды, а также выполнение российской стороной обязательств в соответствии с пунктом 1-м статьи 2 «Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством РФ по вопросам обеспечения экологической безопасности и экологического контроля в местах базирования ЧФ РФ на территории Украины».

Как сообщил журналистам заместитель руководителя Подкомиссии с украинской стороны, посол по особым поручениям МИД Украины Виктор СЕМЕНОВ, «главное, что мы смогли убрать политическую составляющую при рассмотрении столь важного для обоих государств вопроса, каковым является вопрос обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды». Как сказал посол, «вопросов у нас много, но, поверьте, все они возможны для разрешения. Но вопросов остается очень много, и в большинстве своем - организационного характера».

По утверждению украинского дипломата, «сегодня мы еще раз зафиксировали положительную динамику при рассмотрении этих вопросов. В принципе сегодня, сегодня разговор был на одном языке, это язык профессионалов».

Посол по особым поручениям МИД России Александр БАВЫКИН, со своей стороны, заявил: «нынешнее заседание, и вообще заседания рабочей группы по экологии в последние годы, на мой взгляд, проходят всегда весьма успешно. Лично я связываю это с тем, что экологическая тема, действительно, должна отстоять от политики, и мы, по-моему, постепенно достигаем этой цели».

По утверждению А.БАВЫКИНА, «на сегодняшнем заседании отмечался прогресс во многих конкретных вопросах, и подчеркивалось, что службы флота и службы экологической защиты и охраны Украины достаточно хорошо взаимодействуют». По словам российского дипломата, «конечно, остаются, вопросы организационного плана, вопросы обмена информацией, оперативности такого обмена. Все это принимается во внимание, и есть договоренность о том, что это сотрудничество будет дальше совершенствоваться». А.БАВЫКИН выразил удовлетворение тем, «что работа этой группы продвигается весьма успешно».