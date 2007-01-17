Состояние Кушнарева остается «стабильно тяжелым»

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Украины Ульяна Лозан.

В телефонном интервью телеканалу «Эра» У. Лозан сообщила, что после многочасовой операции состояние народного депутата Евгения Кушнарева остается «стабильно тяжелым». Очередной консилиум медики планируют провести в 9 часов утра. Ожидается, что тогда будет принято решение о транспортабельности постадавшего. В больнице Изюма находится министр здравоохранения Юрий Поляченко.

По сообщению телеканала «1+1», в ближайшее время ожидается прибытие в Изюм бригады медиков из Германии.

Обком