Таможенники перехватили коллекцию золота в "зеленом коридоре"

таможенники предотвратили попытку вывоза коллекции золотых и серебряных монет

Чернигов. 7 декабря. УНИАН. Черниговские таможенники и пограничники предотвратили попытку незаконного перемещения через границу в пункте пропуска "Новые Яриловичи" коллекции золотых и серебряных монет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможни.

Автомобиль "Dacia Logan", на котором следовали домой граждане Беларуси, пересекал пункт пропуска по "зеленому коридору". Для осуществления тщательного осмотра автомобиль был выведен из полосы упрощенного контроля. Работник таможни предложил водителю и трем пассажирам заполнить таможенные декларации. Как выяснилось, они вывозили золотые и серебряные монеты.

В целом изъята 91 монета из золота и серебра. По предварительной оценке, общая стоимость монет, из которых 14 золотых, составляет более 60 тыс. грн. Среди задержанных монет: серебряные 100 драм Республики Армения, серебряные и золотые 10 и 50 рублей Республики Беларусь, серебряные и золотые 500 тенге Казахстана, серебряные и золотые монеты Украины номиналом 5, 10, 20 грн., золотая 100-долларовая монета страны Сьерра-Леоне и другие.

По словам начальника таможни Александра СИМОНОВА, задержанные монеты относятся к банковским металлам и подлежат обязательному письменному декларированию при перемещении через таможенную границу Украины. Своими действиями граждане Беларуси нарушили ст. 339 Таможенного кодекса Украины "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля". В отношении каждого из них составлен протокол о нарушении таможенных правил. Монеты задержаны до решения суда.