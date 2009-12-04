Киллер прострелил себе руку при покушении

Вечером в Москве неизвестный мужчина пытался расстрелять замдиректора ГУП "Дирекции единого заказчика района Кузьминки".

Нападение случилось в тот момент, когда 29-летний Сергей Смирнов заходил в свой подъезд. Киллер четыре раза выстрелил ему в спину, а потом скрылся.

- Мы подтверждаем эту информацию, - коротко сообщили "Комсомольской правде" в оперативной группе Управления информации ГУВД Москвы. - Пострадавшего госпитализировали, а дальнейшим расследованием нападения займется прокуратура.

- После осмотра Сергея Смирнова увезли в операционную, - рассказали "Комсомолке" в приемном отделении. - Только к утру станет ясно, в каком состоянии пациент и в какое отделение его направят.

Позже выяснилось, что покушение зафиксировали несколько камер наружного видеонаблюдения. Благодаря этому стало известно, что киллер прострелил себе руку, доставая пистолет Макарова из полиэтиленового пакета. По предварительной информации, у милиционеров уже есть фото подозреваемого.