Гриценко о Голодоморе: в наш дом горе принесли активисты-односельчане

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает украинцев к единению вокруг памяти о трагедии Голодомора 1932-1933 годов.

Об этом А.ГРИЦЕНКО написал в своем блоге на персональном сайте.

«В селе Багачевка Звенигородского района Черкасской области на кладбище есть шесть могил. Пять маленьких и одна большая. Там похоронены братья и сестры моего отца, а рядом с ними – его папа – мой дед. Все они умерли в 33-м от голода».

«Жили себе муж и жена, которым тогда еще не исполнилось и 35 лет. У них было семеро детей, среди них – шестилетний Степан, который впоследствии стал моим отцом. Имели небольшую избу-мазанку, около нее гектар земли и коня, чтобы обрабатывать землю. Трудились с утра до вечера, ведь семья достаточно большая, и непросто было поднимать детей», - так он начал рассказ о событиях 1933 года своим детям.

«В том году урожай был неплохим, и никто не ждал беды. Она пришла нежданно. Пришли с винтовками, объявили деда кулаком, арестовали и повезли его в районный центр в участок. Из амбара вынесли весь урожай. Забрали коня, реманент, инструменты. Штыками распороли перину и подушки – искали зерно в доме – не нашли. Вытянули из печи горшок с борщом – вылили на землю. Старшая девочка, 13-летняя Татьянка, спрятала на груди торбочку с фасолью, ей распороли одежду, высыпали ту фасоль и растоптали сапогами. Поиздевались, запугали женщину с малыми детьми и оставили в слезах, без крошки еды. В течение недели пятеро детей умерли от голода. Выжили только Степан, мой отец, и Татьянка, которая стала для меня тетей Татьяной. Вместе с их мамой, сами едва живые, они и похоронили умерших деток в те маленькие могилы».

Деда жестоко били каждый день, и выпустили только через две недели.

«Когда добрался домой, его встретила едва живая жена и только двое детей. Прошел по пустому двору, зашел на кладбище поплакать за детьми. Сердце не выдержало такого горя, и дед в отчаянии ушел из жизни. Его похоронили рядом с теми пятью могилами. Какой большой была бы наша семья и сколько у них было бы братьев и сестер, если бы не было Голодомора».

Кандидат в Президенты отметил, что несмотря на то, что решения, приведшие к многомиллионным жертвам, принимались в Кремле, и те люди были далеко от Багачевки и говорили на русском или грузинском языке, но горе непосредственно в семью, на винтовках и штыках, принесли активисты-односельчане, жившие рядом, на той же улице, и говорили на украинском.

«Трагедия Голодомора заставляет задуматься о многом. Скажу только об одном: только почувствовав себя единым народом, став единым народом, мы сможем себя защитить. От угроз и чужого государства, и своего», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.