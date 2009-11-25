Четверо киевлян с сентября держали в заложниках двух немцев

Вчера вечером сотрудники киевского УБОП задержали четверых жителей столицы (1959, 1972, 1973 и 1982 годов рождения), которые в начале сентября похитили двух граждан Германии (мужа и жену) и требовали за их освобождение выкуп в сумме 10 тыс. евро.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве, заложников вывезли на их же автомобиле в город Гостомель Киевской области, где сутки удерживали в арендованном частном доме. Затем их перевезли в Киев на их квартиру по ул. Леси Украинки, где заложники выдали неизвестным 6 тыс. 100 евро, по получении которых вымогатели скрылись.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса и избрана мера пресечения – содержание под стражей.