Тигипко призывает правительство прекратить наращивать внешний долг
"Беспокоит отсутствие реакции"
Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО призывает правительство прекратить наращивание внешнего долга путем получения займов от коммерческих организаций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.
«Крупнейшие аналитические центры сигналят мировому бизнесу, что Украина вскоре утратит возможность оплачивать счета”, - отметил С.ТИГИПКО, комментируя рейтинг риска вложения в государственные долговые обязательства Украины, опубликованный Credit Market Analysis.
“Еще больше, - добавил кандидат в Президенты, - беспокоит отсутствие хоть какой-то реакции на эти сигналы со стороны правительства и Национального банка».
В такой ситуации, по убеждению С.ТИГИПКО, надо прекратить наращивание внешнего долга путем получения займов от коммерческих организаций - каждый одолженный на рынке доллар или евро обходятся Украине при нынешних условиях слишком дорого.
“Однако государство сегодня не способно на честные и ответственные действия, что и подтверждается скандально низким уровнем надежности украинского внешнего долга", - уверен С.ТИГИПКО.
По его убеждению, нужны немедленные и радикальные меры для спасения национальной финансовой системы.