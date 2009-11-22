Завтра Тимошенко проведет «газовое» совещание с губернаторами

В понедельник, 23 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам расчетов за потребленный природный газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, начало совещания в 15:00.

Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 6 подъезд, 8 этаж, зал заседаний.

Аккредитация (до 13.00, 23 ноября) по телефонам: 2567582, 2567581, 2566571, 0503855521, 0672301705.