Завтра Тимошенко проведет «газовое» совещание с губернаторами
15:28, 22 ноября 2009Общество
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Начало - в 15.00
В понедельник, 23 ноября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет селекторное совещание с главами облгосадминистраций и мэрами городов по вопросам расчетов за потребленный природный газ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, начало совещания в 15:00.
Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 6 подъезд, 8 этаж, зал заседаний.
Аккредитация (до 13.00, 23 ноября) по телефонам: 2567582, 2567581, 2566571, 0503855521, 0672301705.
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