Донецкая и Московская области подписали соглашение
Глава ОГА комментирует из Красногорска
Донецкая областная государственная администрация подписала с Правительством Московской области Российской Федерации соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, соглашение подписано сегодня в городе Красногорске Московской области.
По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Владимира ЛОГВИНЕНКО, жители области видят «широкие перспективы в сотрудничестве с Московской областью».
Факт подписания соглашения губернатор считает ярким свидетельством возрастающей роли регионов в решении задач экономического и социального развития.
«Теперь, после подписания соглашения, перед регионами открываются многообещающие перспективы: это и увеличение оборота взаимопоставок сырья, продукции производственно-технического назначения, и также открытие торговых домов и представительств», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. При этом он добавил, что самым главным является «обоюдный интерес и стремление к расширению взаимовыгодного партнерства наших регионов на принципах добрососедства и конструктивного углубления межгосударственных отношений, и в этом мы обречены на успех».
В пресс-службе уточнили, что на сегодня Донецкая облгосадминистрация заключила соглашения о сотрудничестве с семью областями Российской Федерации: Свердловской, Саратовской, Белгородской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Курской областями и Правительством Москвы. Таким образом, на Россию приходится более трети общего объема внешнеторгового оборота области.