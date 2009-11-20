Донецкая и Московская области подписали соглашение

Донецкая областная государственная администрация подписала с Правительством Московской области Российской Федерации соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, соглашение подписано сегодня в городе Красногорске Московской области.

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Владимира ЛОГВИНЕНКО, жители области видят «широкие перспективы в сотрудничестве с Московской областью».

Факт подписания соглашения губернатор считает ярким свидетельством возрастающей роли регионов в решении задач экономического и социального развития.

«Теперь, после подписания соглашения, перед регионами открываются многообещающие перспективы: это и увеличение оборота взаимопоставок сырья, продукции производственно-технического назначения, и также открытие торговых домов и представительств», - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. При этом он добавил, что самым главным является «обоюдный интерес и стремление к расширению взаимовыгодного партнерства наших регионов на принципах добрососедства и конструктивного углубления межгосударственных отношений, и в этом мы обречены на успех».

В пресс-службе уточнили, что на сегодня Донецкая облгосадминистрация заключила соглашения о сотрудничестве с семью областями Российской Федерации: Свердловской, Саратовской, Белгородской, Новосибирской, Нижегородской, Ростовской, Курской областями и Правительством Москвы. Таким образом, на Россию приходится более трети общего объема внешнеторгового оборота области.