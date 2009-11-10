Сразу после выборов Нафтогаз начнет говорить с должниками по-другому?

Отсутствие схемы погашения долгов за газ предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ) может привести к отключению городов от тепла после президентских выборов.

Такое мнение высказал председатель Ассоциации теплотехнических компаний (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, то, что сегодня теплокоммунэнерго пытаются «выбить» лимиты на газ, это лишь консервация проблемы, но не ее решение.

«На какое-то время они получат какую-то отсрочку. Но решение о том, как гасить лимиты, как гасить задолженности за газ, к сожалению, нет. Сразу после выборов НАК «Нафтогаз» начнет по-другому, более жестко, говорить с должниками, вплоть до понижения давления газа в теплосетях, до остановки газоснабжения. И не исключено, что тепло в наших городах пропадет уже в марте», - предполагает председатель АТКУ.

В.ЯКОВЕНКО считает, что украинцам следует быть готовыми к повышению цены на газ для предприятий ТКЭ, «потому что газ, который сегодня получают предприятия теплокоммунэнерго, практически в три раза ниже рыночной цены, по которой Украина получает этот газ».

«Стоимость газа необходимо повышать для коммунальщиков. Мы от этого никуда не уйдем. Это рыночные реалии. Или необходимо брать на себя и компенсировать эти расходы государству», - добавил он.

Справка УНИАН. Ассоциация теплотехнических компаний Украины (АТКУ) создана в феврале 2009 года. В ее состав входит около 450 компаний, работающих в сфере автономного отопления.