Синоптики прогнозируют, что 2007 год будет рекордно теплым

2007 год может оказаться самым жарким годом для планеты - таков прогноз британских синоптиков.

Согласно Метеорологическому управлению Великобритании, затянувшийся период потепления - результат явления "Эль-Ниньо" в Тихом океане - способствует глобальному повышению температуры.

Специалисты отмечают 60% вероятности того, что средняя годовая температура на поверхности Земли сравняется или даже превысит рекордный показатель 1998 года.

Среднегодовая температура поверхности планеты в 2007 году ожидается на 0,54 градуса выше многолетнего показателя - 14 градусов по Цельсию. В 1998 году этот показатель был превзойден на 0,52 градуса.

Прогноз Метеоуправления основывался на двух главных факторах, сказал глава исследовательской группы Крис Фолланд.

Первый фактор - выброс в атмосферу парниковых газов, здесь учитывается статистика. "Парниковые газы вызывают потепление, аэрозоли - охлаждение атмосферы", - сказал профессор Фолланд в интервью Би-би-си.

"Другой фактор, который позволяет сделать прогноз, это эффект "Эль-Ниньо", - добавил он.

Природный феномен "Эль-Ниньо" характеризуется необычайно теплыми океанскими течениями у северо-западного побережья Южной Америки, которые, по мнению ученых, больше всего влияют на ежегодные изменения в земном климате.

Рекорд наступившего года объясняется тем, что "Эль-Ниньо" уже оказал свое влияние на воды Тихого океана, и эффект этого влияния продлится первые три месяца 2007 года.

В результате среднегодовая температура будет выше обычного.

ВВС