Первая смерть от гриппа в Донецкой области

В Донецкой области от гриппа умер один взрослый человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня главный государственный санитарный врач области Виктор ДЕНИСЕНКО.

По его словам, в Донецком регионе за последние сутки было зарегистрировано 9460 обращений за медицинской помощью больных на ОРВИ, что на 999 случаев больше предыдущих суток. Общее количество заболевших гриппом и ОРВИ с начала эпидемии составило 43003 случаев, в том числе 17735 детей, госпитализирован 1641 больной, а также один взрослый человек умер, констатировал В. ДЕНИСЕНКО.

По данным экспресс-диагностики, в этиологии заболеваний преобладают возбудители гриппа типа «А». Так, вирусологическим методом выделен вирус гриппа типа «А» у жительницы Мариуполя, изолят направлен для идентификации в вирусологическую лабораторию Центральной СЭС МОЗ Украины для проведения идентификации вируса.

В. ДЕНИСЕНКО подчеркнул, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области усилены противоэпидемические мероприятия, в том числе постоянный ежедневный мониторинг заболеваемости населения и циркуляции возбудителей гриппа и ОРВИ среди населения.

Также, по ее словам, ежедневно проводятся заседание областного штаба по координации деятельности по предотвращению распространения среди населения Донецкой области заболеваемости гриппом A(H1N1).