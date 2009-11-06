В Киеве уже 7 случаев «свиного гриппа»

Первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ заявляет, что в столице по состоянию на 12.00 зафиксированы уже 7 случаев инфицирования гриппом А/Н1N1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом И.КИЛЬЧИЦКАЯ сказала на очередном заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Из отмеченных 7-ми случаев инфицирования гриппом А/Н1N1 1 человек умер, остальные 6 получают лечение в государственных и частных медицинских заведениях.

По информации главного санитарного врача Киева, 2 пациента с заболеванием гриппом A/Н1N1 находятся в реанимации частной клиники, состояние больных улучшается; двое подростков в возрасте 17 и 18 лет – находятся в детской инфекционной больнице, получают адекватное лечение, состояние здоровья стабильно; 1 младенец 2 месяцев был госпитализирован в детскую клиническую больницу № 3 с диагнозом “ларингит”, после выздоровления и выписки лабораторные анализы, взятые в день госпитализации, показали наличие гриппа A/Н1N1; одна 23-летняя беременная находится в реанимации роддома № 4, состояние тяжелое, но динамика хода заболевания позитивна. Одна женщина 35 лет, как уже сообщалось ранее, умерла в больнице № 4.

Все больные безотлагательно обеспечиваются препаратом «Тамифлю» из резервов ГУЗ и получают адекватное лечение. Проводится соответствующая работа среди контактных лиц, включая медперсонал.

Как информируют в КГГА, всего в столице насчитывается 45 тыс. 85 чел., больных острыми респираторными вирусными заболеваниями и гриппом (в частности, за последние сутки медработниками зафиксировано 9 тыс. 669 таких случаев). Госпитализированы в целом 942 больных (за последние сутки – 163 чел.).

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на заседании коллегии КГГА И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что в Киеве, как и ранее, зафиксирован лишь один случай смерти больного в связи с инфицированием гриппом А/Н1N1 – это 35-летняя женщина.

По ее словам, дополнительные исследования не подтвердили диагноз «грипп A/H1N1» ни у одного больного с подозрением на этот грипп.

«Подозрения на сегодня (заболевание «калифорнийским» гриппом – УНИАН) нет у ни одного человека. То есть, если позавчера были какие-то подозрения, мы направили анализы в Институт им. Громишевского на подтверждение, больше ни одного случая A/H1N1 не подтверждено», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.