Референдум про НАТО никому не нужен... напрочь никому

Политолог Вадим КАРАСЕВ считает, что референдум о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией не состоится в 2007 году, поскольку в этом не заинтересованы политические элиты.

Такое мнение В.КАРАСЕВ высказал в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН.

«Все обойдется без референдума. Не думаю, что сейчас в нем заинтересована Партия регионов. Виктор ЯНУКОВИЧ побывал в Вашингтоне, а он хочет иметь свое влияние в отношениях по линии Вашингтон-Киев. ЯНУКОВИЧ заинтересован сейчас в балансировании, лавировании и многовекторности», - сказал В.КАРАСЕВ.

Политолог считает, что позиции премьер-министра В.ЯНУКОВИЧА и Президента Виктора ЮЩЕНКО по вопросу проведения референдума о членстве Украины в НАТО совпадают. «К тому же, на основе какого закона В.ЮЩЕНКО может принимать решение о назначении референдума? Сегодняшний закон о проведении референдумов принят в 1991 году, и принимался он в совершенно других условиях и при совершенно иной политической ситуации. Есть сомнения в легитимности этого закона», - добавил он.

По мнению В.КАРАСЕВА, при принятии решения о назначении референдума потребуется вмешательство Конституционного Суда. «Конституционный Суд должен разъяснить – какие положения закона действуют, а какие – не действуют и противоречат Конституции с изменениями 2004 года», - объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что решение о проведении референдума будет зависеть от позиции политических элит. «Возьмем, к примеру, парламентскую «пятерку». Из всех парламентских партий в проведении референдума заинтересована только Коммунистическая партия. Социалисты, БЮТ, «Наша Украина» и Партия регионов в этом пока не заинтересованы, поскольку не предстоит выборов, и проведение референдума может сложиться только в пользу антинатовских сил - партии Натальи ВИТРЕНКО - и «вытащить из преисподней» СДПУ(о), как когда-то восстала из пепла Партия регионов», - отметил он.

«Конечно, вся эта затея может подпортить новогоднее настроение политической власти и пропрезидентским силам, но на выходе не будет никакого результата. Этот вопрос будет спущен на тормозах», - уверен В.КАРАСЕВ.