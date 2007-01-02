С 1 января повысился налог на доходы физических лиц
13:43, 02 января 2007Общество
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... с 13 до 15%
С 1 января 2007 года вступил в силу п. 7.1 ст. 7 Закона "О налоге на доходы физических лиц", согласно которому ставка налогообложения физических лиц автоматически повышена с 13% до 15%.
Напомним, что Кабинет министров планирует в этом году увеличить сбор от подоходного налога на 38,5%, по сравнению с плановым показателем 2006 года, - до 7,99 млрд. грн. за счет намеченного бюджетом на этот год повышения минимальной заработной платы (с 1 января - 400 грн., с 1 июля - 420 грн., с 1 декабря - 450 грн.).
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