С 1 января повысился налог на доходы физических лиц

С 1 января 2007 года вступил в силу п. 7.1 ст. 7 Закона "О налоге на доходы физических лиц", согласно которому ставка налогообложения физических лиц автоматически повышена с 13% до 15%.

Напомним, что Кабинет министров планирует в этом году увеличить сбор от подоходного налога на 38,5%, по сравнению с плановым показателем 2006 года, - до 7,99 млрд. грн. за счет намеченного бюджетом на этот год повышения минимальной заработной платы (с 1 января - 400 грн., с 1 июля - 420 грн., с 1 декабря - 450 грн.).