В каких изданиях будет разрешена реклама алкоголя и табака?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО призывает Министерство юстиции совместно с Государственным комитетом телевидения и радиовещания, профильным парламентским комитетом и с привлечением специалистов и экспертов сделать соответствующие разъяснения относительно того, в каких печатных СМИ с 1 января будет разрешено размещение рекламы алкоголя и табака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, согласно положениям части первой и второй статьи 22 Закона «О рекламе», с 1 января 2010 года вступает запрет размещать рекламу табачных изделий, алкогольных напитков и соответствующих торговых марок во всех печатных средствах массовой информации (кроме специализированных изданий).

Сегодня в парламенте на заседании круглого стола на тему «Проблемы практической реализации положений Закона Украины «О рекламе» относительно рекламы алкоголя и табака» Н.ТОМЕНКО обратил внимание, что в данном законе нет определения «специализированного издания», в котором разрешена соответственно реклама алкоголя и табака. Нет такого определения и в других законах.

В то же время, он отметил, что этот факт ни в коем случае не останавливает действие закона.