Во Львовской области открыли «гриппозное» дело против чиновников
...и трех аптечных сетей
Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство по делу против Главного управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации, которое своевременно не приняло меры по контролю за обеспечением медпрепаратами и отпуском населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного территориального отделения АМК.
«Это привело к возникновению дефицита на указанную группу лекарств, затруднению возможности их приобретения населением в необходимых случаях при заболевании. Главное управление здравоохранения Львовской областной государственной администрации не приняло меры по недопущению и устранению дефицита лекарственных средств и изделий медицинского назначения в области», - отмечается в сообщении.
В связи с ростом цен на лекарственные и медицинские средства «грипповой» группы специалисты Львовского отделения АМК проводят проверки участников фармацевтического рынка на предмет завышения стоимости лекарств и изделий медицинского назначения. В отделении созданы рабочие группы, которые совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области провели проверки крупнейших аптечных учреждений, таких как ООО "Ваша Аптека", ООО "ЗИ", ПТП МП фирма "Эдельвейс".
Во время проверок было установлено, что за период с 23 по 30 октября указанные субъекты ведения хозяйства необоснованно повысили цены на лекарственные и медицинские средства «грипповой» группы, информирует пресс-служба.
По результатам проверок Львовское областное отделение АМКУ открыло производство по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ООО "Ваша Аптека", ООО "Аптека ЗИ", ПТП МП фирма "Эдельвейс" в виде злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке.