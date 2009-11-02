У семьи, вернувшейся в Харьков с Прикарпатья, обычный грипп
20:24, 02 ноября 2009Общество
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Управление здравоохранения разъясняет
На сегодняшний день в Харьковской области не выявлено ни одного факта заболевания гриппом А/Н1N1.
Как передает корреспондент УНИАН, так прокомментировала сообщение в прессе о том, что у пяти харьковчан подозревают грипп А/Н1N1, заместитель начальника управления здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Галина СИРОШТАН.
«Подозрения могут быть на все, но в данном случае мы опираемся на заключения специалистов и вирусологические исследования лабораторий», - заявила Г.СИРОШТАН.
Говоря о конкретно названной в прессе семье, члены которой вернулась в Харьков из Ивано-Франковска и были госпитализированы, Г.СИРОШТАН заверила, что у них «обычный, сезонный грипп».
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