От гриппа в Украине уже умерли 64 человека
11:27, 02 ноября 2009Общество
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Информация от Турчинова
По состоянию на сегодняшнее утро в Украине от гриппа умерли 64 человека.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.
По его словам, в медицинским учреждения за помощью обратилась 191 тыс. украинцев, из которых госпитализированы 7,5 тыс. человек.
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