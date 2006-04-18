Генпрокуратура опровергает заявление Юлии Тимошенко

Генпрокуратура разъясняет, что экс-председатель Службы безопасности Украины Александр ТУРЧИНОВ и его бывший заместитель Андрей КОЖЕМЯКИН проходят по нескольким уголовным делам как свидетели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, и уточнили, что ни в каком другом статусе эти лица не проходят по ни одному из дел, тем самым опровергнув заявления лидера БЮТ, что именно против этих лиц возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе уточнили, что одно из этих дел – дело о незаконном прослушивании высокопоставленных лиц. (Как известно, по этому делу признаны пострадавшими экс-секретарь СНБО Петр ПОРОШЕНКО и экс-министр юстиции Роман ЗВАРИЧ).

Другое дело возбуждено прокуратурой 24 марта по факту уничтожения сотрудниками СБУ документов оперативно-розыскного дела, заведенного на российского бизнесмена Семена МОГИЛЕВИЧА, который якобы причастен к компании “РосУкрЭнерго”. (Как объяснял на этот счет заместитель генпрокурора Виктор ШОКИН, по не известным причинам 8 сентября 2005 года по распоряжению тогдашнего заместителя председателя СБУ Андрея КОЖЕМЯКИНА материалы дела по МОГИЛЕВИЧУ (20 томов) были уничтожены “за 40 минут”, прокуратура вызывала КОЖЕМЯКИНА для дачи показаний, но он не явился).

Как уточнили в прокуратуре, на неоднократные вызовы в прокуратуру дать показания А.ТУРЧИНОВ не являлся, 11 апреля было постановление о принудительном приводе его для дачи показаний, однако это невозможно, поскольку он находится в больнице. После выписки А.ТУРЧИНОВА из больницы прокуратура намерена снова вызвать его для дачи показаний.

Напомним, сегодня на пресс-конференции в Киеве Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что уголовные дела, возбужденные против А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА должны привести к развалу демократической коалиции. Она сообщила, что Петр ПОРОШЕНКО сотрудничает с заместителем генерального прокурора Виктором ШОКИНЫМ, а Николай МАРТЫНЕНКО сотрудничает с председателем СБУ Игорем ДРИЖЧАНЫМ с тем, чтобы возбудить уголовные дела и дать санкцию на арест А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА, которые практически уже являются народными депутатами.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что это делается для того, чтобы БЮТ вышел из коалиции и «положить начало определенной конфронтации с «Нашей Украиной». По ее словам, это нужно ряду людей из «Нашей Украины», чтобы не допустить демократической коалиции и создать коалицию с Партией регионов.

На вопрос журналистов, что будет делать БЮТ, если А.ТУРЧИНОВА арестуют, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «я думаю, 129 народных депутатов и 6 миллионов избирателей, которые за нас голосовали, сметем с лица земли то СИЗО, где его будут удерживать».

Как сообщал УНИАН, 4 марта министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту прослушивания Службой безопасности Украины в период руководства А.ТУРЧИНОВА переговоров должностных лиц, в частности межгосударственных переговоров между руководством Украины и России.

В свою очередь, руководитель избирательной кампании блока “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что видел стенограммы прослушиваний отдельных должностных лиц, экс-секретаря СНБО Петра ПОРОШЕНКО и экс-министра юстиции Р.ЗВАРИЧА. Кроме того, по его словам, “есть фрагменты стенограмм прослушивания даже посольств".